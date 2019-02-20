Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Şubat kesintileri
İstanbul'un bazı ilçelerindeki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat Çarşamba günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? 20 Şubat'ta sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy, Tuzla ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 'İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım' sebebiyle su verilemiyor. İşte, 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Bağlarçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Erenköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 12:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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