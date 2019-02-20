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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Şubat kesintileri

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 20 Şubat kesintileri

İstanbul'un bazı ilçelerindeki mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat Çarşamba günü kesinti yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar da 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi var? 20 Şubat'ta sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy, Tuzla ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 'İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım' sebebiyle su verilemiyor. İşte, 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 13:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Bağlarçeşme Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Erenköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 12:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.2.2019 - 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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