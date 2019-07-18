Sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz su kesintisi programı
İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçeden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. 18 Temmuz tarihli programa göre, Başakşehir, Beşiktaş, Bahçelievler, Üsküdar'ın bazı ilçelerine su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 18 Temmuz su kesintisi programı
İSKİ, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyeceğini açıkladı. Kesinti programına göre, Başakşehir, Beşiktaş, Bahçelievler, Üsküdar ve bazı mahalleleri kesintiden etkilenecek. İşte, su kesintisinden etkilenecekler yerler ve kesintilerin süreceği saat aralıkları
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Çakmaklı Mah,Karaağaç Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-18 12:16:09.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-18 10:49:20.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Güvercintepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-18 10:18:07.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler
:
Yıldız Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-18 11:50:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Acıbadem Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-18 11:36:44.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle