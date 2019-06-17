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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran arıza ve kesinti programı

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran arıza ve kesinti programı

İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Pazartesi günü, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

Haftanın ilk günü, İstanbul'un Bağcılar, Fatih, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Silivri ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 11:58:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 13:34:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Molla Gürani Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 12:04:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 11:06:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 13:26:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 12:00:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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