Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Haziran arıza ve kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Pazartesi günü, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Haftanın ilk günü, İstanbul'un Bağcılar, Fatih, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Silivri ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 11:58:17.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 13:34:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Topkapı Mah,Molla Gürani Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 12:04:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 11:06:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 13:26:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-17 12:00:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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