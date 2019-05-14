Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.05.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar, su kesintisinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. İşte İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu

İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ, arıza kesinti programı üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaşıyor.  İSKİ'nin 14 Mayıs tarihli programına göre, Arnavutköy, Fatih, Sarıyer gibi birçok yere elektrik verilemeyecek. 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

İmrahor Mah,İslambey Mah,Nenehatun Mah,Yavuz Selim Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-14 11:59:23.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Molla Gürani Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-14 11:30:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

 

İlçe

:

Sarıyer

 

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mah,Merkez Mah

 

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

 

Başlama Tarihi

:

2019-05-14 13:23:23.0

 

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

      

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-14 09:10:07.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Kısıklı Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-14 12:52:18.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Acılı anneden haine tokat gibi sözler

MİT Kumpası’nda yeni iddianame… ‘Başbakan ameliyata geç girince MİT kumpası bozuldu’

Yürüyen merdivende etek altı fotoğraf skandalı!

Dayak dehşetinde kan donduran ifade: 'İlk kez adam kesmiyoruz' dedi