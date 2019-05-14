Sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar, su kesintisinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. İşte İSKİ 14 Mayıs su kesintisi raporu
İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ, arıza kesinti programı üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri paylaşıyor. İSKİ'nin 14 Mayıs tarihli programına göre, Arnavutköy, Fatih, Sarıyer gibi birçok yere elektrik verilemeyecek.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
İmrahor Mah,İslambey Mah,Nenehatun Mah,Yavuz Selim Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-14 11:59:23.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Molla Gürani Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-14 11:30:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mah,Merkez Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-14 13:23:23.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-14 09:10:07.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Kısıklı Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-14 12:52:18.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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