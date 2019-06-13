Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 13 Haziran Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Beylikdüzü ve Fatih ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Pınartepe Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi : 2019-06-13 09:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:28:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Büyükşehir Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi : 2019-06-13 09:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Mevlana Mah,Piri Reis Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Yeşilkent Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:00:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:00:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:16:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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