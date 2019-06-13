Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.06.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 13 Haziran arıza ve kesinti programı

İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 13 Haziran Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Büyükçekmece, Beykoz, Esenyurt, Beylikdüzü ve Fatih ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Pınartepe Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi : 2019-06-13 09:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:28:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Büyükşehir Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi : 2019-06-13 09:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Mevlana Mah,Piri Reis Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Yeşilkent Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Akçaburgaz Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah,Gökevler Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:00:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:00:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Haseki Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-13 10:16:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler
Bakıcısına servet bırakmıştı, sevgilisi çıktı
'Kaç Saat Oldu' hesabının yöneticisi yakalandı
Çocuklar buldu...Bursa'da esrarengiz olay