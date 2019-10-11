Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim su kesintisi programı
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri ilçelerde su kesinti yaşayan vatandaşlar internet üzerinden yetkililere ulaşmaya çalışarak bilgi ediniyor. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ 11 Ekim su kesintisi programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ekim tarihli planlı su kesintilerini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerine içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Başakşehir Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 11:49:17.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 09:00:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Rami Cuma Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 12:11:40.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 11:40:14.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Zübeyde Hanım Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 11:40:57.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Tuzla
Etkilenen Mahalleler
:
Anadolu Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-10-11 11:51:38.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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