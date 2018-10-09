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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim su kesintisi

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Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim su kesintisi

İstanbul'dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ya da bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Söz konusu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ederek, internette araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İSKİ tarafından başlatılan çalışmanın sona ereceği saat ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 14:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
lçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Muratpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 14:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 14:10
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Gümüşsuyu Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 12:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Akat Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 14:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 12:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çarşı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Yalı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Fındıklı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 10:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kavakpınar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 13:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Paşaköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 11:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Cumhuriyet Mah,50Yıl Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 13:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Telsiz Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 10:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Başak Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Nakkaş Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 09:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:9.10.2018 - 12:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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