Sular ne zaman gelecek? 9 Ekim su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İSKİ tarafından başlatılan çalışmanın sona ereceği saat ise vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemal Paşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 14:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|lçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Muratpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 14:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 14:10
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşsuyu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 12:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akat Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 14:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Tevfikbey Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 12:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çarşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 09:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fındıklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 10:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavakpınar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 13:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşaköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Cumhuriyet Mah,50Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 13:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Telsiz Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 10:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başak Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 09:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 09:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şerifali Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|9.10.2018 - 12:51
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.10.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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