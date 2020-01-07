Sular ne zaman gelecek? 7 Ocak İSKİ su kesintisi
7 Ocak Salı günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 7 Ocak 2020 ilçe ilçe İSKİ su kesinti listesi...
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-06 20:57:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Veysel Karani Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-06 20:57:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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