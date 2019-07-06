Sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İstanbul su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) vatandaşları su kesintisi konusunda uyardı. 6 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? Su kesintisi yapılacak bölgeler hangileri? İşte, 6 Temmuz İstanbul su kesintisi programı
İSKİ, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyeceğini açıkladı. Kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane ve Silivri'nin bazı mahalleleri kesintiden etkilenecek. İşte, su kesintisinden etkilenecekler yerler ve kesintilerin süreceği saat aralıkları
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Nenehatun Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Hacımaşlı Mah,Boyalık Mah,Durusu Mah,Fatih Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 11:29:08.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Kirazlı Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 11:53:55.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
İnönü Mah,İncirtepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 12:23:20.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Hayrettin Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 10:55:11.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 11:36:37.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Çağlayan Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 09:56:45.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Gürsel Mah,Talat Paşa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 12:15:21.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-07-06 11:47:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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