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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) vatandaşları su kesintisi konusunda uyardı. 6 Temmuz tarihli su kesintisi programına göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek? Su kesintisi yapılacak bölgeler hangileri? İşte, 6 Temmuz İstanbul su kesintisi programı

İSKİ, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerine su verilemeyeceğini açıkladı. Kesinti programına göre, Arnavutköy, Bağcılar, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane ve Silivri'nin bazı mahalleleri kesintiden etkilenecek. İşte, su kesintisinden etkilenecekler yerler ve kesintilerin süreceği saat aralıkları

Arıza Kesinti

İlçe

:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler

:

Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Nenehatun Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Hacımaşlı Mah,Boyalık Mah,Durusu Mah,Fatih Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 11:29:08.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Kirazlı Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 11:53:55.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

İnönü Mah,İncirtepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 12:23:20.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

 

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Hayrettin Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 10:55:11.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 11:36:37.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Çağlayan Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 09:56:45.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Gürsel Mah,Talat Paşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 12:15:21.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-07-06 11:47:31.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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