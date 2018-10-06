Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi

Su kesintisi, Esenyurt, Bağcılar ve Ümraniye gibi birçok semtte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Ekim su kesintisi ve detaylı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Anadolu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Muratpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 11:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 11:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 11:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Emniyettepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İskenderpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 10:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 09:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Girne Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Girne Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Site Mah,Namık Kemal Mah,Kazım Karabekir Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Tantavi Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah,Elmalıkent Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlıtepe Mah,Küçük Çamlıca Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Zeynep Kamil Mah,Yavuz Türk Mah,Küplüce Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Ferah Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
|Başlama Tarihi
|:
|6.10.2018 - 09:52
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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