Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi
GeriGündem Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.10.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman gelecek sorusu, İstanbul'un belirli semtlerinde arıza ya da bakım dolayısıyla yaşanan su kesintisi dolayısıyla araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından başlatılan çalışmanın sona ereceği saat bilgileri vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Su kesintisi, Esenyurt, Bağcılar ve Ümraniye gibi birçok semtte sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 6 Ekim su kesintisi ve detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Anadolu Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Muratpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Kemalpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 11:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Turgut Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 10:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 11:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Emniyettepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Girne Mah
Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Girne Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Site Mah,Namık Kemal Mah,Kazım Karabekir Mah,İstiklal Mah,İnkilap Mah,Tantavi Mah,Dumlupınar Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Hekimbaşı Mah,Esenevler Mah,Elmalıkent Mah
Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah,Küçük Çamlıca Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Zeynep Kamil Mah,Yavuz Türk Mah,Küplüce Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Ferah Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Nedeniyle Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:6.10.2018 - 09:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert sözler: Bunu en az 800 teröristle ödeyecekler

İstanbul'da... 2500 yıllık... Yok olmak üzere

Sultangazi'yi karıştıran taciz

Aileler dikkat! İnternetten satın aldılar sonrası facia