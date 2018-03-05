Sular ne zaman gelecek? 5 Şubat İstanbul su kesintisi

Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarından itibaren 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.



Kesinti yapılacak yerler şöyle:



"Ümraniye'de Atatürk, İnkılap, Yamanevler, Armağanevler, Kazım Karabekir, Saray ve Hekimbaşı mahallelerinin tamamı ile Atakent, Site, Topağacı, Elmalıkent ve Dumlupınar mahallelerinin bir kısmı. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piri Paşa Mah,Piyale Paşa Mah,Kulaksız Mah,Kücük Piyale Mah,Yahya Kahya Mah,Örnektepe Mah,Sururi Mah,Sütlüce Mah,Catma Mescit Mah,Fetihtepe Mah,Bedrettin Mah,Cami I Kebir Mah,Kaptanpaşa Mah,Kececi Piri Mah,Halıcıoğlu Mah,Kadı Mehmet Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 5.3.2018 - 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2018 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 5.3.2018 - 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2018 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 5.3.2018 - 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2018 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Talat Paşa Mah,Yahya Kemal Mah,Gürsel Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 5.3.2018 - 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.3.2018 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.