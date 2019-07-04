Sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İSKİ kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 4 Temmuz Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un K.Çekmece, Beykoz, Şile, Sancaktepe, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 15:19:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Safa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 09:58:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 13:39:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenevler Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 14:06:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 15:11:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Alacalı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-04 15:20:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.7.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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