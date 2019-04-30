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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan su kesintisi programı

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ'nin 30 Nisan su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Bağcılar, Beykoz ve Esenyurt gibi İstanbul ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? 30 Nisan su kesintisi programı

İSKİ su kesintisi yapacağı semt ve ilçeleri açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı İstanbul ilçelerine su verilemeyecek. 30 Nisan su kesintisi programı

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Merkez Mahyenibosna

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 10:18:30.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

15 Temmuz Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:49:26.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bağcılar

Etkilenen Mahalleler

:

Mahmutbey Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 10:30:13.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:46:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:51:43.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Yunus Emre Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:53:39.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Güzeltepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:45:43.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Balabanağa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:07:52.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Hamidiye Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:45:43.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

Seymen Mah,Küçükkılıçlı Mah,Fenerköy Mah,Büyükkılıçlı Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 09:03:56.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Silivri

Etkilenen Mahalleler

:

İsmetpaşa Mah,Değirmenköy,Fevzipaşa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-04-30 10:22:31.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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