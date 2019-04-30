Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan su kesintisi programı
İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İSKİ'nin 30 Nisan su kesintisi programına göre, Bahçelievler, Bağcılar, Beykoz ve Esenyurt gibi İstanbul ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? 30 Nisan su kesintisi programı
İSKİ su kesintisi yapacağı semt ve ilçeleri açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı İstanbul ilçelerine su verilemeyecek. 30 Nisan su kesintisi programı
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mahyenibosna
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 10:18:30.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
15 Temmuz Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:49:26.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Mahmutbey Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 10:30:13.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:46:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:51:43.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:53:39.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Güzeltepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:45:43.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Balabanağa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:07:52.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Hamidiye Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:45:43.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
Seymen Mah,Küçükkılıçlı Mah,Fenerköy Mah,Büyükkılıçlı Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 09:03:56.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Silivri
Etkilenen Mahalleler
:
İsmetpaşa Mah,Değirmenköy,Fevzipaşa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-04-30 10:22:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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