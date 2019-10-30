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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 30 Ekim İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

Avcılar, B.Çekmece, Başakşehir, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 30 Ekim Çarşamba İSKİ su kesinti listesi...

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 09:54:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 11:07:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 13:26:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 14:25:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kavacık Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 12:10:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Osmangazi Mah,Çınar Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Battalgazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 11:52:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Eyüp Merkez Mah,Nişanca Mah,Silahtarağa Mah,Düğmeciler Mah,İslambey Mah,Defterdar Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 10:49:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah,Odayeri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 14:40:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 13:41:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Sarıgazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 11:05:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 10:46:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 13:51:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 09:50:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah,Elmalıkent Mah,Dumlupınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-30 09:38:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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