Sular ne zaman gelecek? 3 Mayıs tarihli su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu isale hattındaki çalışma nedeniyle Avrupa yakasındaki birçok ilçe ve mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İSKİ’nin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda çalışmaların bitiş tarihi ve saati de yer alıyor. Arnavutköy, Su kesintisi uygulanacak bölgeler şunlar: Bayrambaşa, Esenler, Esenyurt, Eyupsultan, Fatih, Sultangazi, Silivri.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), su kesintisi yaşanacak İstanbul ilçelerini duyurdu, Avrupa Yakası'ndaki pek çok ilçede uzun süren su kesintiler yaşanacak. Yapılan açıklamaya göre, içme suyu isale hattındaki çalışma nedeniyle 3 Mayıs Perşembe günü Arnavutköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Esenler ve Fatih'teki birçok mahallede su kesintisi yaşanacak.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah,Karaburun Mah,Yeniköy Mah,Terkos Mah,Balaban Mah,Baklalı Mah,Durusu Mah,Boyalık Mah

Açıklama : İçme suyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 22:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişanca Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Sümbül Efendi Mah,Silivrikapı Mah,Kocamustafapaşa Mah,Cerrahpaşa Mah,Yedikule Mah,Aksaray Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2.5.2018 - 10:10

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Molla Fenari Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,Topkapı Mah,İskenderpaşa Mah,Seyyid Ömer Mah,Şehremini Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Balat Mah,Atikali Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Haseki Sultan Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah,Hacıkadın Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler: Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah Çanta Bld Fatih Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah

Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.

Başlama Tarihi : 3.5.2018 - 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2018 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.