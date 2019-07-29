Sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz İSKİ kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Temmuz Pazartesi günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında, Başakşehir, Beylikdüzü, Kağıthane, Ümraniye, Sancaktepe ve Sarıyer gibi ilçeler yer alıyor. İşte, 29 Temmuz 2019 İSKİ kesinti programı...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 10:12:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 09:49:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 13:07:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Seyrantepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 11:54:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 13:24:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Meclis Mah,Atatürk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 12:55:38.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 13:22:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 13:35:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-29 13:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle