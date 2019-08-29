Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos İstanbul su kesintisi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Ağustos Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında Maltepe ve Beyoğlu yer alıyor. İşte, 28 Ağustos 2019 İSKİ kesinti programı...
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Mimi Mah,Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-29 05:52:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Girne Mah,Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah
Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-29 02:17:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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