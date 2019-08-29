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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos İstanbul su kesintisi

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Sular ne zaman gelecek? 29 Ağustos İstanbul su kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 29 Ağustos Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında Maltepe ve Beyoğlu yer alıyor. İşte, 28 Ağustos 2019 İSKİ kesinti programı...

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Mimi Mah,Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-29 05:52:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Girne Mah,Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Esenkent Mah,Gülensu Mah
Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-29 02:17:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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