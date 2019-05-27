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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İSKİ su programı

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Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İSKİ su programı

İstanbul'da bugün birkaç ilçede su kesintileri yaşanacak. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), sitesinde paylaştığı bilgilere göre kimi ilçelerde 3 saati bulan su kesintileri arıza sebebiyle meydana geliyor. Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Eyüpsultan gibi birçok ilçeye arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 27 Mayıs İSKİ su programı

İSKİ'nin sitesinde yer alan su kesintisi programına göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri meydana geliyor. İstanbullular suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinden hangi ilçelerin etkilendiğini merak ediyor. İşte 27 Mayıs Cumartesi İstanul su kesintisine dair merak edilenler...

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Güzelce Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 11:04:50.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler

:

Fevzi Çakmak Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 12:29:00.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 12:43:12.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Topçular Mah,Düğmeciler Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 11:55:58.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 12:18:02.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Gürsel Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 12:33:56.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Yenişehir Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-27 11:05:20.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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