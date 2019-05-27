Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs İSKİ su programı
İstanbul'da bugün birkaç ilçede su kesintileri yaşanacak. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), sitesinde paylaştığı bilgilere göre kimi ilçelerde 3 saati bulan su kesintileri arıza sebebiyle meydana geliyor. Büyükçekmece, Bahçelievler, Beykoz, Eyüpsultan gibi birçok ilçeye arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 27 Mayıs İSKİ su programı
İSKİ'nin sitesinde yer alan su kesintisi programına göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri meydana geliyor. İstanbullular suların ne zaman geleceğini ve su kesintisinden hangi ilçelerin etkilendiğini merak ediyor. İşte 27 Mayıs Cumartesi İstanul su kesintisine dair merak edilenler...
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Güzelce Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 11:04:50.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler
:
Fevzi Çakmak Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 12:29:00.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Kavacık Mah,Göztepe Mah,Anadolu Hisarı Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 12:43:12.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 11:55:58.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Fikirtepe Mah,Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 12:18:02.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Gürsel Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 12:33:56.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Yenişehir Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-27 11:05:20.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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