Sular ne zaman gelecek? 27 Haziran İSKİ su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşları su kesintisi programı konusunda uyardı. Su kesintisi programına göre, Çekmeköy, Ümraniye, Bayrampaşa, Esenyurt, Üsküdar, Şile, Şişli’nin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek? 27 Haziran İSKİ su kesintisi programı
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve kesintilerin süresini resmi sayfası üzerinden duyurdu.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Kartaltepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 10:50:24.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenyurt
Etkilenen Mahalleler
:
Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Akevler Mah,Fatih Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 10:00:40.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler
:
Sırapınar Mah,Ömerli Mah,Hüseyinli Mah,Koçullu Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 10:24:52.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Ümraniye
Etkilenen Mahalleler
:
Yukarı Dudullu Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 11:11:06.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Kuzguncuk Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 11:00:17.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şile
Etkilenen Mahalleler
:
Kalem Mah,Göçe Mah,Geredeli Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 09:32:57.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Merkez Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-06-27 11:15:31.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 27.6.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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