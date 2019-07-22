Sular ne zaman gelecek? 22 Temmuz İSKİ kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 22 Temmuz Pazartesi günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Kağıthane, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sancaktepe, Tuzla, Silivri ve Şişli gibi ilçeler yer alıyor. İşte, 22 Temmuz 2019 İSKİ kesinti programı...
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Osmaniye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 08:50:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:20:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:31:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:52:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:36:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:17:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah,Atakent Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 09:14:27.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Yahya Kemal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:03:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:13:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:16:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 08:56:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:25:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Fulya Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-22 10:25:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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