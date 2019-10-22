Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İstanbul su kesintisi
İstanbul'un bazı bölgelerinde 22 Ekim Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arızalar nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, ilçe ilçe kesinti hakkında bilgi...
Arnavutköy, Esenyurt, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-22 13:20:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-22 14:51:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-22 13:28:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2019 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-22 13:29:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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