Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un bazı bölgelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri, mahalleleri ve su kesintilerinin süresini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Peki, sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs İSKİ su kesintisi programı
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Mayıs Salı günü Avcılar, Başakşehir, Sultangazi, Çatalca ve Üsküdar'da belirli zaman aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisinden etkilenecek mahalleler hangileri? İşte, detaylı bilgi...
Arıza Kesinti
İlçe
:
Avcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Firuzköy Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-21 11:24:10.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-21 10:31:26.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Yunus Emre Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-21 11:50:48.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Yazlık Mah,Çanakça Mah,Örcünlü Mah,Dağyenice Mah,Kestanelik Mah,Oklalı Mah
Açıklama
:
Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi
:
2019-05-21 10:52:56.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Ferah Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-21 12:17:06.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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