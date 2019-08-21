Sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İstanbul su kesintisi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 21 Ağustos Çarşamba günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, su alamayacak bölgeler arasında; Ataşehir, Beylikdüzü, Esenler, Kartal, Sarıyer, Şile ve Şişli gibi ilçeler yer alıyor. İşte, 21 Ağustos 2019 İSKİ kesinti programı...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 14:42:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 09:54:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 15:34:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mahallesı
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 16:29:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kireçburnu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 15:22:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 13:30:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Alacalı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 16:29:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-08-21 16:48:23.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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