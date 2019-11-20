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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İçmesuyu hattındaki arızanın giderilmesi için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren İSKİ, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt verdi. İşte, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kesinti süreleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. İşte, 20 Kasım İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Büyükçekmece
Etkilenen Mahalleler:Mimarsinan Merkez Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 09:13:28.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Kocasinan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 09:56:05.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Turgut Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 10:10:28.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 07:41:50.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Bağlarbaşı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 09:31:46.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 09:41:55.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-20 08:59:55.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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