Sular ne zaman gelecek? 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi listesi
Sular ne zaman gelecek sorusu, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu oldu. İçmesuyu hattındaki arızanın giderilmesi için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren İSKİ, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt verdi. İşte, İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kesinti süreleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. İşte, 20 Kasım İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Büyükçekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimarsinan Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:13:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocasinan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:56:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Turgut Reis Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 10:10:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 07:41:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bağlarbaşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:31:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 09:41:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tepeüstü Mah,Şerifali Mah,Altınşehir Mah,Mehmet Akif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-20 08:59:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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