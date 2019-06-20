Sular ne zaman gelecek? 20 Haziran su kesintisi programı
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Kadıköy, Sancaktepe ve Ümraniye'nin bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne zamana kadar devam edecek? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ 20 Haziran tarihli su kesintisi programını internet üzerinden paylaştı. Programa göre, 20 Haziran 2019 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi programı
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: İkitelli Osb
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-06-19 19:57:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Güvercintepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:15:02.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:31:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çamlıbahçe Mah,Tokatköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:59:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:43:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:10:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-19 20:50:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: İnkilap Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-20 10:54:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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