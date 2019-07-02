Sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz su kesintisi programı
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanıyor. Onarım çalışmaları nedeniyle ilçelerdeki mahalleler de kesintilerden etkileniyor. İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve kesintilerin süresini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 2 Temmuz İSKİ programı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Temmuz tarihli su kesintisi programını resmi sayfası üzerinden paylaştı. Su kesintisi programına göre, Beykoz, Kağıthane, Çatalca, Üsküdar ve Sancaktepe'nin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz tarihli su kesintisi programını derledik:
İlçe : Beykozlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Çiğdem Mah,Rüzgarlıbahçe MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 2019-07-02 09:31:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah,Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-02 13:19:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır
Başlama Tarihi : 2019-07-02 10:55:59.
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Safa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-02 13:24:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-02 14:35:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-02 15:39:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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