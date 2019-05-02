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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.05.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 2 Mayıs tarihli su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 2 Mayıs tarihli su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ’nin yazılı açıklamasında kesintilerin süreci saat bilgisine de yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs tarihli su kesintisi programı

İçme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine saat 14.00’e kadar su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Osmaniye, Yıldırım, Cevat Paşa, Oruç Reis, Mimar Sinan, Karadolap, Çırçır, Mithatpaşa, Güzeltepe, Alibeyköy, Akşemsettin, Göktürk Merkez, Emniyettepe, Kazım Karabekir, Mevlana, Yeni, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları mahalleleri bulunuyor.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler

:

Osmaniye Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-02 09:39:06.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beykoz

Etkilenen Mahalleler

:

Yeni Mahalle

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-02 09:31:46.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenler

Etkilenen Mahalleler

:

Oruç Reis Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Göktürk Merkez Mah,Emniyettepe Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler

:

Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

     

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Kurtköy Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-02 09:30:45.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah

Açıklama

:

İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-01 21:58:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Üsküdar

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçelievler Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-05-02 09:16:35.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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