Sular ne zaman gelecek? 2 Mayıs tarihli su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda su kesintisi yapılacağını duyurdu. İSKİ’nin yazılı açıklamasında kesintilerin süreci saat bilgisine de yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mayıs tarihli su kesintisi programı
İçme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle birçok İstanbul ilçesine saat 14.00’e kadar su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su alamayacak bölgeler arasında, Osmaniye, Yıldırım, Cevat Paşa, Oruç Reis, Mimar Sinan, Karadolap, Çırçır, Mithatpaşa, Güzeltepe, Alibeyköy, Akşemsettin, Göktürk Merkez, Emniyettepe, Kazım Karabekir, Mevlana, Yeni, Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları mahalleleri bulunuyor.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler
:
Osmaniye Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-02 09:39:06.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler
:
Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 21:58:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Yeni Mahalle
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-02 09:31:46.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Esenler
Etkilenen Mahalleler
:
Oruç Reis Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 21:58:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Mimar Sinan Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Göktürk Merkez Mah,Emniyettepe Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 21:58:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler
:
Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 21:58:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Pendik
Etkilenen Mahalleler
:
Kurtköy Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-02 09:30:45.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Sultangazi
Etkilenen Mahalleler
:
Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama
:
İçmesuyu İsale Hattında Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-01 21:58:49.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Üsküdar
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçelievler Mah
Açıklama
:
İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi
:
2019-05-02 09:16:35.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 2.5.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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