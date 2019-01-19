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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak su kesintisi programı

İstanbul’un farklı ilçelerinden ve mahallelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beşiktaş su kesintisi ilçelerden bazıları. Peki, başka hangi illerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 19 Ocak tarihli duyuruya göre İstanbul’un bazı ilçelerine içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak çalışma nedeniyle su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?

İlçe :  Ataşehir

Etkilenen Mahalleler:  Esatpaşa Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :  19.1.2019 - 13:51

Bitiş Tarihi   : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe   :   Ataşehir

Etkilenen Mahalleler  :  Barbaros Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :    19.1.2019 - 13:53

Bitiş Tarihi  :   Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe  :     Başakşehir

Etkilenen Mahalleler :  Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama:  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  9.1.2019 - 14:25

Bitiş Tarih:  Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe   : Beykoz

Etkilenen Mahalleler :  İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   : 19.1.2019 - 10:36

Bitiş Tarihi  :  Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler  :  Dikilitaş Mah

Açıklama :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  : 19.1.2019 - 13:55

Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler  : Atakent Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  :   19.1.2019 - 13:38

Bitiş Tarihi  :  Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :  Maltepe

Etkilenen Mahalleler  : Yalı Mah

Açıklama   :   İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  :  19.1.2019 - 12:59

Bitiş Tarihi  : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe  :   Üsküdar

Etkilenen Mahalleler  :  Kuzguncuk Mah

Açıklama   :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :  19.1.2019 - 14:13

Bitiş Tarihi  :  Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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