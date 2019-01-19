Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak su kesintisi programı
İstanbul’un farklı ilçelerinden ve mahallelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beşiktaş su kesintisi ilçelerden bazıları. Peki, başka hangi illerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 19 Ocak tarihli duyuruya göre İstanbul’un bazı ilçelerine içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılacak çalışma nedeniyle su verilemeyecek. Peki, su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek?
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Esatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 13:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 13:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 9.1.2019 - 14:25
Bitiş Tarih: Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 13:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 13:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.1.2019 - 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.1.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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