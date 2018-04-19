Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan İstanbul su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, semtlerinde yaşanan su kesintisini merak eden vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderilmesi veya onarım gerçekleştirilmesi dolayısıyla yaşanan İstanbul su kesintisi, kentte yaşayan birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, Zeytinburnu, Başakşehir, Sancaktepe ve diğer günlerde yaşanan su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

İstanbul su kesintisi, ikamet ettiği semtlerde su kesintisi yaşayan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Arnavutköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Başakşehir gibi semtlerde yaşayan birçok kişi, sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. İşte, 19 Nisan İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler SULAR NE ZAMAN GELECEK? Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 12:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 18.4.2018 - 20:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 13:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 13:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 08:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Karayolları Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Cırpıcı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Seyit Nizam Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 12:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 11:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Ağva Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.4.2018 - 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.