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    Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan İstanbul su kesintisi

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, semtlerinde yaşanan su kesintisini merak eden vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderilmesi veya onarım gerçekleştirilmesi dolayısıyla yaşanan İstanbul su kesintisi, kentte yaşayan birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, Zeytinburnu, Başakşehir, Sancaktepe ve diğer günlerde yaşanan su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

    İstanbul su kesintisi, ikamet ettiği semtlerde su kesintisi yaşayan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Arnavutköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Başakşehir gibi semtlerde yaşayan birçok kişi, sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. İşte, 19 Nisan İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 09:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler:Hastane Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:22
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Ataşehir
    Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 12:35
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 08:49
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bahçelievler
    Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:18.4.2018 - 20:32
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler:Zeytinlik Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 09:53
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Bayrampaşa
    Etkilenen Mahalleler:Yenidoğan Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 13:01
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler:Başakşehir Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 13:23
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Esenyurt
    Etkilenen Mahalleler:Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 08:59
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler:Karayolları Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:28
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 10:53
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Maltepe
    Etkilenen Mahalleler:Altıntepe Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:10
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:10
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler:Paşaköy Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:15
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Zeytinburnu
    Etkilenen Mahalleler:Cırpıcı Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:53
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Zeytinburnu
    Etkilenen Mahalleler:Seyit Nizam Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 12:13
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe:Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler:Güzeltepe Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 11:33
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
    Arıza Kesinti
    İlçe:Şile
    Etkilenen Mahalleler:Ağva Merkez Mah
    Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi:19.4.2018 - 10:10
    Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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