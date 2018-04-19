Sular ne zaman gelecek? 19 Nisan İstanbul su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, semtlerinde yaşanan su kesintisini merak eden vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderilmesi veya onarım gerçekleştirilmesi dolayısıyla yaşanan İstanbul su kesintisi, kentte yaşayan birçok vatandaşın sorguladığı konu oldu. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, Zeytinburnu, Başakşehir, Sancaktepe ve diğer günlerde yaşanan su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
İstanbul su kesintisi, ikamet ettiği semtlerde su kesintisi yaşayan vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Arnavutköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Başakşehir gibi semtlerde yaşayan birçok kişi, sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. İşte, 19 Nisan İstanbul su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hastane Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Barbaros Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 12:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 08:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mahyenibosna
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|18.4.2018 - 20:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeytinlik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 09:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenidoğan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 13:01
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Başakşehir Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 13:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talatpaşa Mah,Fatih Mah,Akevler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 08:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karayolları Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstasyon Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 10:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Altıntepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşaköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cırpıcı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyit Nizam Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 12:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzeltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 11:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ağva Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|19.4.2018 - 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 19.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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