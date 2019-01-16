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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.01.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 16 Ocak su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 16 Ocak su kesintisi programı

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, içme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor? Kesilen sular saat kaçta gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi), 16 Ocak Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Kesinti programına göre, Bahçelievler, Beyoğlu, Beşiktaş, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Ümraniye'de onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 16 Ocak su kesintisi programı

İlçe : Bahçelievler
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah,Cami I Kebir Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 12:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Levent Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesintiİlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 12:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesintiİlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah
Açıklama : İçme suyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah,Yolçatı Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Namık Kemal Mah,Esenevler MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.1.2019 - 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.1.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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