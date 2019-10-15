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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 15 Ekim 2019 İSKİ su kesintisi

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Sular ne zaman gelecek? 15 Ekim 2019 İSKİ su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle belirlenen bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyecek. İşte, İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...

İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 15 Ekim 2019 Salı günü saat 10.00 ile 16 Ekim 2019 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Küçükçekmece'nin İstasyon ve Atakent Mahallelerinde belirtilen bölgelere su verilemeyecek. Öte yandan bugün içinde farklı ilçelerde de çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak.

İstanbul'un Arnavutköy, Arnavutköy, Bağcılar, Güngören, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde 15 Ekim Salı günü, içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, ilçe ilçe kesinti hakkında bilgi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Bolluca Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 08:53:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 10:23:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 14:08:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 13:09:19.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Atakent Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 09:57:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.10.2019 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 13:44:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-10-15 13:27:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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