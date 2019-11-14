Sular ne zaman gelecek? 14 Kasım İSKİ kesinti programı
14 Kasım Perşembe günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
Bayrampaşa, Esenyurt, Kağıthane, Kadıköy, Sancaktepe, Sultangazi, Çekmeköy ve Zeytinburnu ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 14 Kasım 2019 ilçe ilçe İSKİ su kesinti listesi...
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 11:08:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 10:46:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 14:33:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 12:19:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 13:45:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 13:11:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-14 12:28:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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