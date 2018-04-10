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    Sular ne zaman gelecek? 10 Nisan tarihli İstanbul su kesintileri

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul’dan su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi yaşayacak İstanbul ilçelerini duyurdu. Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir gibi pek çok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman gelecek, su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

    İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan 2018 Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yapacağını açıkladı. İstanbullular ikamet ettikleri bölgedeki kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde etkili olacak? İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan 2018 Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yapacağını açıkladı. İstanbullular ikamet ettikleri bölgedeki kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde etkili olacak? 

    İlçe : Arnavutköy

    Etkilenen Mahalleler     : Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah

    Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:41

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Bahçelievler

    Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi:  10.4.2018 - 10:24

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

    İlçe: Başakşehir

    Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah

    Açıklama :  İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:41

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe :  Eyüpsultan

    Etkilenen Mahalleler:  Pirinççi Mah

    Açıklama             :    İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi   :     10.4.2018 - 09:41

    Bitiş Tarihi           :   Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kartal

    Etkilenen Mahalleler: Orhantepe Mah

    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:33

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe: Sultangazi

    Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Malkoçoğlu Mah,Uğur Mumcu Mah,İsmetpaşa Mah,Yayla Mah,Habipler Mah,Cebeci Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Eski Habipler Mah,Esentepe Mah

    Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarih: 10.4.2018 - 09:41

    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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