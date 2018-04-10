Sular ne zaman gelecek? 10 Nisan tarihli İstanbul su kesintileri

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan 2018 Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yapacağını açıkladı. İstanbullular ikamet ettikleri bölgedeki kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde etkili olacak? İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Nisan 2018 Salı günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintisi yapacağını açıkladı. İstanbullular ikamet ettikleri bölgedeki kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Peki sular ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde etkili olacak?

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:41

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 10:24

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah,Başak Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:41

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Pirinççi Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 10.4.2018 - 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler: Orhantepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 10.4.2018 - 09:33

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





İlçe: Sultangazi





Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah,Malkoçoğlu Mah,Uğur Mumcu Mah,İsmetpaşa Mah,Yayla Mah,Habipler Mah,Cebeci Mah,50Yıl Mah,Cumhuriyet Mah,Eski Habipler Mah,Esentepe Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarih: 10.4.2018 - 09:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2018 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.