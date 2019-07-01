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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz su kesintisi programı

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar devam edecek? İşte, İSKİ 1 Temmuz su kesintisi programı

İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerine arıza onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Ataşehir, Büyük Çekmece, Başakşehir, Kadıköy, Sarıyer ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte, 1 Temmuz tarihli su kesintisi programı...

İlçe  :  Ataşehir

Etkilenen Mahalleler :Ataşehir Ferhatpaşa Mah

Açıklama  :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:   2019-07-01 15:14:03.0

Bitiş Tarihi   :   Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Sinanoba Mah,Mimaroba Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Hürriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :              2019-07-01 09:53:31.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe  :   Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama  :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi:  2019-07-01 15:09:34.0

Bitiş Tarihi  :   Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe:  Kadıköy

Etkilenen Mahalleler :  Bostancı Mah

Açıklama  : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-07-01 14:39:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe:  Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah

Açıklama  :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi :   2019-07-01 12:42:01.0

Bitiş Tarihi :  Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler :  Acıbadem Mah

Açıklama :  İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  :  2019-07-01 14:07:34.0

Bitiş Tarihi  :  Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe  :  Üsküdar

Etkilenen Mahalleler :  Küplüce Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi  : 2019-07-01 14:21:05.0

Bitiş Tarihi :   Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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