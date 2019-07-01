Sular ne zaman gelecek? 1 Temmuz su kesintisi programı
İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksamalar olan vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek, kesintiler ne kadar devam edecek? İşte, İSKİ 1 Temmuz su kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçe ve mahallelerine arıza onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Ataşehir, Büyük Çekmece, Başakşehir, Kadıköy, Sarıyer ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte, 1 Temmuz tarihli su kesintisi programı...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler :Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-07-01 15:14:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mimarsinan Merkez Mah,Sinanoba Mah,Mimaroba Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah],Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-01 09:53:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-07-01 15:09:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe: Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-01 14:39:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe: Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-01 12:42:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-01 14:07:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küplüce Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-07-01 14:21:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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