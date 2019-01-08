Sular kesikken kombi çalışır mı?
Arıza ya da çeşitli durumlarda karşı karşıya kalınan su kesintisi, kış aylarında 'Sular kesikken kombi çalışır mı?' sorusunu gündeme getirdi. Doğalgaz, elektrik ve su üçlüsünün bir araya gelmesi ile konut ve iş yerlerinde ısınma imkanı sağlayan kombi, belirli hata kodlarında çalışma prensibini karşılamayabilmektedir. Peki, sular kesikken kombi çalışır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sular kesildiğinde kombi çalışır mı sorusu, su kesintisinin yaşandığı bölgelerde birçok konut sakininin merak ettiği hususlar arasında yer alıyor. Peki, sular kesikken kombi çalışır mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SULAR KESİKKEN KOMBİ ÇALIŞIR MI?
Kombinin çalışma prensibinde su, elektrik ve doğalgaz üçlüsü büyük önem arz etmektedir. Elektriklerin kesik olması durumunda herhangi bir güç kaynağı bağlı değilse kombi ıstıma işlevini yerine getirmez.
Aynı şekilde doğalgazın cihaza gelmemesi de kombinin çalışmasına engel olur.
Suların kesik olması ise genellikle kombinin çalışmasına engel olmamaktadır. Ancak kombinin bar basıncının düşmesi ve eksik su durumu olması halinde kombinin hizmet veremeyebilir.
Bazı durumlarda ise kombinin su olmadan çalıştırılmaya devam edilmesi, kuru yanma sorununun oluşmasına neden olur.
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