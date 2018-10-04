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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.10.2018 - 20:06, Son Güncelleme:

Sular durulmuyor... "Bu tehlikeli bir başlangıç"

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Sular durulmuyor... "Bu tehlikeli bir başlangıç"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, cumhurbaşkanı seçiminde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili, "Bu tehlikeli bir başlangıç. Bu makam IKBY halkı ve siyasi tarafların iradesinin dışında verildi. KYB'nin yaptığı IKBY'nin geleceği için tehlikeli." dedi.

Barzani, Erbil'de başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı adayı anlaşmazlığı, Erbil-Bağdat sorunları ve IKBY'nin milletvekili seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminde KYB'nin tek taraflı hareket ettiğini belirten Barzani, "Bu tehlikeli bir başlangıç. Bu makam, IKBY halkı ve siyasi tarafların iradesinin dışında verildi. KYB'nin yaptığı IKBY'nin geleceği için tehlikeli. Cumhurbaşkanlığı makamı, IKBY halkının kazanımıdır." ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAM İSTENDİ ANCAK KABUL ETMEDİM"

Barzani, Irak'taki birçok siyasi taraf ile bazı ülkelerin cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istediğini ancak kabul etmediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı seçimindeki mekanizmaya tepki gösteren Barzani, Şiiler'in başbakanlık için Adil Abdulmehdi'yi tek aday göstermesi gibi Kürt tarafların da cumhurbaşkanı için tek aday üzerine uzlaşması gerektiğini kaydetti.

ERBİL-BAĞDAT SORUNLARI

Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümünde fırsat oluştuğunu vurgulayarak, hatalardan ders çıkarılması ve iki tarafın da anayasa çerçevesinde bu konuda adım atması gerektiğini hatırlattı.

Barzani, "Her konuda stratejik ortağımız Bağdat'tır. Umarım bu anlayış Bağdat’ta da oluşur ve makul bir çözüme varabiliriz." ifadelerini kullandı.

IKBY'DEKİ SEÇİMLER

Seçimin barışçıl ve demokrasi ortamında yapıldığını dile getiren Barzani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından en kısa sürede ilk sonuçların açıklanmasını beklediklerini, ardından zaman kaybetmeden hükümet çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
Barzani, KYB ile cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlıkların yansımaları olacağına işaret ederek, söz konusu partiye bundan sonra farklı bir tavır takınacaklarını sözlerine ekledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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