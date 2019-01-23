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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
23.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Sular çekilince ortaya çıktı... ''Böyle bir şeyi ilk defa gördük''

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Sular çekilince ortaya çıktı... ''Böyle bir şeyi ilk defa gördük''

İZMİR’in Menderes ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında tarım arazilerinde görülen yeni düdenler, suların çekilmesiyle iyice ortaya çıktı. Doğa olayı havadan görüntülenirken vatandaşların bölgeye olan ilgisi de devam ediyor. 

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  • Sular çekilince ortaya çıktı
  • Sular çekilince ortaya çıktı
  • Sular çekilince ortaya çıktı
  • Sular çekilince ortaya çıktı
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İzmir’de iki hafta önce üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle Menderes’in kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntülere yol açtı.

Geçen süre içinde arazideki suların çekilmesiyle düdenler daha net görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde düdenlerin içindeki şekiller dikkat çekti. Arazide küçük çaplı düdenlerin oluşmaya devam ettiği görüldü.

Doğal oluşumu gözlemlemek isteyen vatandaşlar ise bölgeye akın ediyor. Düdeni görmek için İzmir’in merkezinden geldiğini söyleyen Yakup Sakur, "İlk defa geldik, böyle bir şeyi ilk defa gördük. Yani normalde görülecek şey değil" dedi.

Elektrik şirketinde saha elemanı olarak çalışan Mehmet Atik de, düdeni görünce çok şaşırdığını belirterek, "Biz burada hatlara bakıyoruz. Genelde geçiyoruz buradan, çukur oluşmuş epey şaşırdık. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık" diye konuştu.

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