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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.08.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

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Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da gece sulama kanalında kaybolan gencin cesedi suya girdiği yerin 6 kilometre uzağında su altı polisleri tarafından bulundu

Adana'da gece saatlerinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi suya girdiği yerin 6 kilometre uzağında su altı polislerince bulundu.

Olay, gece saatlerinde Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı kenarında oturan vatandaşlar gece bir kişinin suya girdiğini ve bir daha çıkmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler olay yerine gelerek gencin suya girdiği yerde arama yaptı ancak bulamadı. Gece olduğu için dalgıç polisler aramalara ara verip suyun kesilmesi için başvuru yapılmasını talep etti. Bir süre sonra savcılığa yapılan başvuru ile kanalın suyu kesildi. Dalgıç polisler ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanalda genci aramaya başladı. Yapılan aramada gencin cesedi suya girdiği yere 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkartılan gencin kıyafetleriyle bulunması suya yüzme amaçlı girmediği değerlendirmesine neden olunca olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan incelemede gencin üzerinden Melih Fırat Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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