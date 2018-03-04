‘Sülalemde FETÖ’cü bulun politikayı bırakırım’

Akşener, özetle şunları söyledi:

GENÇLERDEN KORKUYORLAR

“Torpil problemi yüzünden çocuklarımız işsiz. İstanbul gibi bir şehirde bile gençlerimiz işsiz. Çünkü bunlar gençlerden korkuyor. Kimse sorgulamasın istiyorlar. Çünkü bunlar eğitimin ‘e’sinden anlamadılar. Çünkü bunlar yüz sayfalık tarih kitabını feslinin dışında okumadılar. Tarihi, Osmanlı’yı bilmiyorlar.

Göreceksiniz nasıl İstanbul’u alacaksak, Cumhurbaşkanlığı’nı da alacağız. Buna inanmamış olsam bu yola çıkmazdım. Beni inandıran sizlersiniz. Hani ben ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ dedim ya, bula bula onu buldular. Atatürk’ün sözünü saçma sapan FETÖ’ye yordular... Gerçekten FETÖ’ye yardım ve yatakçılık yapanlardan hesap soracağız.

Sayın Erdoğan ittifakları iyi bilir. Öce PKK ile yaptı, ne ittifakı onlar için ‘çözüm’ bizim için ‘yıkım’ ittifakı. Sonra FETÖ ile bir ittifak yaptılar onlar için ‘Beraber ıslandık biz bu yolarda’ ittifakı, bizim için ‘çukur’ ittifakı. Şimdi de bir ittifak daha yapıyorlar, şimdi ben ona ‘çıkar’ ittifakı demiştim ama arkadaşlarımız dediler ki, bunun adı ‘cukka’ ittifakı.

DOKUNULMAZLIĞIM YOKTUR

Her sıkıştıklarında bana ve arkadaşlarıma FETÖ’cü isnadında bulunanlar, muhteremler, şu anda devlet elinizde. İktidar, hâkimler, polis elinizde. Burada bir gariban kadın olarak duruyorum. Diyorum ki, yazık bu devleti göçertiyorsunuz. bu ülkenin itibarını yok ediyorsunuz. Dokunulmazlığım yoktur. Eğer elinizde minicik bir karine ve herhangi bir belgeniz varsa siz bunu hayata geçirmiyorsanız, eski bir İçişleri Bakanı olarak, devlet ciddiyetine inanan bir insan olarak diyorum ki, namertsiniz, korkaksınız. Ama elinizde belge bilgi yok. Para işi vardır diyemiyorsunuz, ahlaksızdır diyemiyorsunuz, şu vardır diyemiyorsunuz, elinizde bir tek FETÖ kalmış durumda. Başta sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye’yi yöneten yöneticilere sesleniyorum, kırk kişiyiz birbirimizi iyi biliriz. Sağınıza bakın, solunuza bakın, aynaya bakın orada mutlaka bir FETÖ’cü göreceksiniz. Bütün sülalem dahil bir tane FETÖ’cü bulun politikayı bırakacağım. İftira edenler de gereğini yapamıyorsa namussuzdur, alçaktır, şerefsizdir.”

Kongrede, tek liste olarak seçime giden Ersin Beyaz, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı oldu.