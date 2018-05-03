Sukhoi Su-30 uçağının özellikleri nelerdir?

Sukhoi Su-30, başlangıçta mevcut Su-27 "Flanker" serisini revize etmek amacıyla geliştirildi, ancak tamamen yeni bir model olarak ortaya çıktı. Uçak, Su-27'ye dayanan birçok görevli tasarım çerçevesini kapsamakla birlikte, ikinci bir mürettebat (tandem olarak yerleştirilmiş), geliştirilmiş veri bağlama ve artan operasyonel dayanıklılığı içeriyor. Bu seri modelinin üretimi 1992 yılında başladı. Bugüne kadar Cezayir, Angola, Çin, Belarus, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Uganda, Venezüella ve Vietnam gibi operatörler (Rusya dışında) ile bugüne kadar 540 adet üretildi ve bu savaş platformu Sukhoi firması için önemli bir ürün oldu.

Su-27 ailesi, Rus Hava Kuvvetleri ve Donanma Havacılık filosunun omurgasını oluşturuyor. 1986'da başlayarak, ilk prototip formunda (iki-koltuk Su-27PU interceptor'una dayanan) ilk uçuş 31 Aralık 1989'da kaydedildi. Ancak, resmi olarak 1996 yılında hizmete alındı.

Özünde Su-30, orijinal Su-27 Flanker'in güçlü bir evrimini temsil ediyor. Orjinalinin operasyonel menzilinde iyileştirme ve on-air-to-air / air-to-surface-air-to-surface-air-to-surface saldırı kalitesi Su-30'a eklenmiştir. Böylelikle, aynı platform çeşitli hava muharebe türlerine yönelik geniş bir desteğe sahip olduğu gerekçesiyle gerek hava boşluklarını gerek kara harekat görevlerini üstlenecek şekilde kullanılabilir ve yerleşik sistemler hem hava ve kara saldırılarını destekleyebilir hale gelmiştir. Su-27'nin genel biçimi ve işlevi korunur, ancak Su-30'un görev kümesi önemli ölçüde genişler.

Güç, uçağın alt gövdesinde yer alan 2 adet Satürn AL-31F turbofan motordan gelmektedir. Bunlar, yandan monte edilen girişlerden beslenir ve arkada normal olarak tükenir. Buna ek olarak, motorlar, kısa güç patlamalarına ve dolayısıyla kısa devir sayılarına izin veren, daha sonra arka ocak olarak bilinen bir yeniden ısıtma özelliği sunar.

Uçak, Mach 2.0 (1,300+ mil / saat) hıza 1.850 mil aralığa (dahili yakıtta) ulaşabiliyor. Servis tavanı 56.800 fit ve tırmanış hızı dakikada 56.800 feet. Entegre bir yakıt ikmali sondası dolayısıyla, uçak devriye menzilini / görev dayanıklılığını 10 saate kadar uzatabilir. İkinci mürettebat ayrıca mürettebat yorgunluğunu uzun hücumlarda hafifletir.