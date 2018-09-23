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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
23.09.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Suikasttan 10 saat 16 dakika önce

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Suikasttan 10 saat 16 dakika önce

RUSYA’NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastten 10 saat 16 dakika öncesine ait görüntülerine Hürriyet ulaştı. Soruşturma dosyasına giren fotoğraflara göre, Altıntaş, suikast öncesinde sabah saatlerinde hastaneye giderek “ishal olduğu” gerekçesiyle bir günlük rapor aldı.

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  • Karlovun katilinin suikasttan önceki görüntüleri ortaya çıktı
  • Karlovun katilinin suikasttan önceki görüntüleri ortaya çıktı
  • Karlovun katilinin suikasttan önceki görüntüleri ortaya çıktı
  • Karlovun katilinin suikasttan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov’u 19 Aralık 2016’da düzenlediği suikastla öldürdü. Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve fotoğraflara göre, suikast günü sabah saatlerinde Altıntaş bir günlük rapor almak için Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırmasına Acil bölümüne geldi.

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer alan görüntülere göre, Altıntaş’ın görüntüsü 19 Aralık günü saat 08.29’da hastane bahçesine giriş yaparken kameralara yansıdı. Üzerinde spor kıyafet ve siyah bir mont bulunan Altıntaş saat 08.33 sıralarında muayene sırası beklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bir muayeneden sonra Altıntaş elinde bir günlük istirahat raporu ile doktor odasından çıktı. Saat 08.49 sıralarında da hızlı adımlarla hastane bahçesinden çıkarken görüntüleri kameralara yansıdı.

SUİKAST GÜNÜ BİR GÜNLÜK RAPOR

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın sürdürdüğü soruşturmada, Altıntaş’a bir günlük rapor veren Doktor E.D.’nin ifadesine başvuruldu. E.D isimli kadın doktor, şahsı hatırladığını anlatarak, “Şikayetiniz nedir diye sorduğumda, ‘ishal’ olduğunu söyledi. Dışarıda çalışmak zorunda kaldığı için sürekli tuvalete gidip gelmekte zorluk çektiğini ve bu nedenle bir günlük rapor talebinde bulundu. Ben de karnını dinledim. Karnında, bağırsaklarında sesler vardı. Ağrı kesici ve bunaltı giderici ilaçlar yazdım. İstirahat amaçlı olarak bir günlük rapor verdim” dedi.

POLİS OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Kadın doktor, muayene sırasında Altıntaş’ın kendisine polis olduğunu söylemediğini belirtti. Suikastten sonra Altıntaş’ın bilgisayarı üzerinde yapılan incelemede saldırganın muayene olmaya gitmeden önce internet üzerinde “ishal” hastalığının belirtileri üzerine araştırma yaptığı belirlendi. Kadın doktora, Altıntaş’ın rapor alabilmek için bağırsaklarını bozucu herhangi bir ilaç almış olma ihtimali olup olmadığı sorusu da yönetildi. Doktor E.D. bu soruya “Muayene olmaya gelmeden önce ishal edici bir şurup ya da ilaç almış olabilir. Belki de stresten ishal olmuş olabilir” yorumunda bulundu.

KİMSEYİ ŞÜPHELENDİRMEK İSTEMEDİ

Savcılık kaynakları, Altıntaş’ın suikasttan yaklaşık 10 saat 16 dakika önce hastaneye giderek rapor almasını ise “Saldırgan muhtemelen o gün iş yerinde aranıp rahatsız edilmek istemedi. Kimseyi şüphelendirmek istemedi. O gün evinde dinleniyor görüntüsü vermeye çalıştı” değerlendirmesinde bulundu.

RAPORU EMNİYETE TESLİM ETTİKTEN SONRA

Dosyadaki bilgilere göre Altıntaş raporu aldıktan sonra önce evine geçti. Sonra da raporu görev yaptığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teslim edip tekrar evine geldi. 19 Aralık’ta öğle saatlerinde evinden taksiyle ayrılan Altıntaş, Büyükelçi Karlov’a suikast düzenlediği Ankara Çağdaş Sanat Merkezine yakın bir yerdeki otele gidip daha önceden kiraladığı odasına çıktı. Altıntaş, yanına aldığı takım elbisesini oteldeki kuru temizleme görevlisine teslim ettikten sonra otel odasında sergi saatini başlamaya başladı. Altıntaş, koruma süsü vererek girdiği sergi salonunda saat 19.05 sıralarında Karlov’u kameraların önünde vurdu.

RUSLARLA 2 KEZ TOPLANTI

KARLOV suikastı ile ilgili olarak Rusya yetkililer geçen hafta Ankara’ya gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı ile Salı ve Cuma günü iki ayrı toplantı yaptı. Savcı Akıncı, soruşturma dosyasının geldiği aşama hakkında Rus yetkililere bilgi verdi.

Suikast ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
daha fazla video için
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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