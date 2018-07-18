Suikastta eski polise tutuklama
ANKARA Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın yürüttüğü Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş ile para ilişkisi ve telefon görüşmeleri tespit edilen ve eski polis memuru Hasan T. geçen hafta gözaltına alındı. Dosyadaki bilgilere göre, Hasan T.’nin, suikastçı Altıntaş’ın Diyarbakır’da bulunduğu dönemde evini başka polislere kiralayan kişi olduğu, aynı soruşturmada tutuklu bulunan Sercan B. ile de yakın ilişkisi bulunduğu tespit edildi. Hasan T., savcılık sorgusunda FETÖ üyeliği suçlamasını kabul etmedi. Altıntaş’la para trafiğiyle ilgili soruyu yanıtlarken de “Mevlüt’e kurban için para verdim” dedi. Örgüt üyeliği suçundan tutuklanan Hasan T.’nin hâkimliğe sevk yazısında şöyle denildi: “Garson isimli gizli tanıktan temin edilen microSD kart içerisinde şüphelinin FETÖ’ye 200 TL himmet ödediği, yine örgüt evlerinde kaldığı, örgüt içerisinde SAYA olarak kodlandığı (FETÖ mensubu olup gassalın elindeki meyyid olarak ifade edilen, zaafları olmayan, hiyerarşiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memuru) Mevlüt Mert Altıntaş ile aralarındaki para ilişkisinin şüpheli tarafından açıklanmadığı, bu ilişkinin inkar edildiği
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