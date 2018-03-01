Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Suikast iddiasına takipsizlik

    Suikast iddiasına takipsizlik

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    01.03.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    HDP’li Garo Paylan’ın, ‘Almanya’da başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan bazı akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine suikast düzenleneceği’ iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

    Kararda şöyle denildi:

    “Paylan’ın bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar neticesinde yapmış olduğu muhakemesine dayanan, şahsi kanaat ve düşüncelerini içeren soyut iddia ve beyanlar dışında delil elde edilmediği anlaşılmıştır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Garo Paylan , suikast , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri