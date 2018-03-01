Suikast iddiasına takipsizlik

HDP’li Garo Paylan’ın, ‘Almanya’da başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan bazı akademisyen, gazeteci, siyasetçi, kanaat önderine suikast düzenleneceği’ iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
“Paylan’ın bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar neticesinde yapmış olduğu muhakemesine dayanan, şahsi kanaat ve düşüncelerini içeren soyut iddia ve beyanlar dışında delil elde edilmediği anlaşılmıştır.”
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