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    'Suikast' iddiası

    ANKARA
    28.04.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, “Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz” dedi.

    Ok, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, özetle şunları söyledi: “Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Buradan son Başbakan’a, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son Başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız.” Ok, suikast duyumunu yetkililerle paylaşıp paylaşmadıkları, Meral Akşener’in ek koruma isteyip istemediği sorularına karşılık da, “Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım” dedi. 

    Etiketler: iyi parti , gazetehaberleri , gündem
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