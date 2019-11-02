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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suikast emri ‘Sarı Yelek’ giymiş PKK’lıdan

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Suikast emri ‘Sarı Yelek’ giymiş PKK’lıdan

İSTANBUL’da geçen ay üst düzey devlet görevlilerine saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK hücresine suikast emrini, Fransa’da yaşayan bir teröristin verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, PKK terör örgütünün İstanbul’da üst düzey devlet görevlilerine suikast planladığı bilgisini alınca geniş çaplı bir araştırma başlattı. Tespit edilen kişilerin HTS kayıtları incelemeye alındı.

AKBİL’DEN ULAŞTILAR

Polis şüphelilerin yakalanmamak için toplu taşıma araçlarını kullandığını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları Akbil’leri belirleyerek hemen takibe alan polis bu sayede nerelere gittiklerini tespit etti. Eylemi yapacağı iddia edilen 2 kişiye silah götüren diğer şüphelinin görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Tetikçilerin kullanacağı 2 silah da mermileri ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tetikçilerin yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık, suikast talimatının kim tarafından verildiğini araştırınca emrin yurtdışından geldiğini belirledi. PKK hücresinin hedefinde çok sayıda emekli orgeneralin olduğu açıklandı. Suikast emrini veren kadın teröristin Fransa’da yaşadığı tespit edilince bu ülkenin adli makamlarıyla irtibata geçildi. İsmi gizli tutulan teröristin Fransa’daki “Sarı Yelekliler” eylemlerinde aktif rol oynadığı belirlendi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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