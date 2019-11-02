Suikast emri ‘Sarı Yelek’ giymiş PKK’lıdan
İSTANBUL’da geçen ay üst düzey devlet görevlilerine saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK hücresine suikast emrini, Fransa’da yaşayan bir teröristin verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, PKK terör örgütünün İstanbul’da üst düzey devlet görevlilerine suikast planladığı bilgisini alınca geniş çaplı bir araştırma başlattı. Tespit edilen kişilerin HTS kayıtları incelemeye alındı.
AKBİL’DEN ULAŞTILAR
Polis şüphelilerin yakalanmamak için toplu taşıma araçlarını kullandığını belirledi. Şüphelilerin kullandıkları Akbil’leri belirleyerek hemen takibe alan polis bu sayede nerelere gittiklerini tespit etti. Eylemi yapacağı iddia edilen 2 kişiye silah götüren diğer şüphelinin görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da eşzamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Tetikçilerin kullanacağı 2 silah da mermileri ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Tetikçilerin yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren savcılık, suikast talimatının kim tarafından verildiğini araştırınca emrin yurtdışından geldiğini belirledi. PKK hücresinin hedefinde çok sayıda emekli orgeneralin olduğu açıklandı. Suikast emrini veren kadın teröristin Fransa’da yaşadığı tespit edilince bu ülkenin adli makamlarıyla irtibata geçildi. İsmi gizli tutulan teröristin Fransa’daki “Sarı Yelekliler” eylemlerinde aktif rol oynadığı belirlendi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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