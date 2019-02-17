Süheyl Batum istifa etti
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum istifa etti.
Batum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADD'nin 15 yıldır yapılmayan tüzüğünü hazırladıklarını söyledi.
Kabul edilen tüzüklerinin birkaç maddesinin Dernekler Masası tarafından değiştirilmesinin istendiğini aktaran Batum, ADD Genel Merkezi'nde
ilgili maddeleri görüşürken istifa kararı aldığını belirtti.
Süheyl Batum, istifasıyla ilgili detaylı açıklamayı salı günü yapacağını bildirdi.
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