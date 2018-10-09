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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Sue Storm ne iş yapıyor? Fantastik 4'lüde Sue Storm ne yapıyor?

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Sue Storm ne iş yapıyor? Fantastik 4'lüde Sue Storm ne yapıyor?

Sue Storm, Fantastik 4'lü filminde önemli karakterler arasında yer alıyor. Fantastik dörtlü filminde görünmez olma özelliğini kullanan Sue Storm, manyetik bir savunma da yapabilmektedir. İşte, Fantastik 4'lü filminde Sue Storm ne iş yapıyor sorusunun cevabı

Fantastik Dörtlü Marvel Comics tarafından yayımlanan bir hayalî karakterler topluluğudur. Yaratıcıları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. İlk Fantastik Dörtlü çizgi romanı 1961 yılının kasım ayında yayımlanmıştır. Türkiye'de ise 1 Nisan 1988 yılında Alfa yayınları tarafından orijinal 190'ıncı sayıdan itibaren Fantastik Dörtlü adıyla yayınlanmaya başlanmıştır.

Reed Richards Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir bilim insanıdır. Uzayla ilgili birçok araştırma yapan Reed Richards'ın en büyük yardımcıları karısı Susan Richards ve onun erkek kardeşi Johnny Storm ve arkadaşı Ben Grimm'dir. Uzaya gönderilecek uzay gemisi üzerinde çalışan Reed Richards ve Sue Richards, Johnny Storm ve Ben Grimm normal uçuş gününden bir gün önce gizlice uzay gemisini uçuşa hazırlayıp uçururlar. Uzay gemisi normal bir şekilde kalkar. Uzayda yol alırken birdenbire kozmik radyasyon ışınlarına maruz kalırlar. Bu ışınlar hepsinin üzerinde değişikliklere yol açar.

Hepsi kozmik radyasyon ışınlarından dolayı bayılırlar. Geminin yardımcı pilotu uzay gemisini normal bir şekilde dünyaya indirir.Kozmik ışınlar yüzünden Reed Richards'ın her yeri uzamaya başlar. Sue Richards ise görünmez kadın olur. Johnny Storm ise Alev Adam'a dönüşür. Ben Grimm ise Taş Adam'a dönüşür. Fantastik Dörtlü bir takımdır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır.

FANTASTİK DÖRTLÜ KARAKTERLERİ

Bay Fantastik (Mr. Fantastik): Asıl adı Reed Richards'dir. Özel gücü her tarafının uzayabilmesidir. Bunun dışında zeki ve baş bilim insanı olduğu için Bay Fantastik olarak anılır.

Görünmez Kadın (İnvisible Woman): Asıl adı Susan Storm'dur. Görünmez olabilmektedir. Bunun yanında manyetik bir savunma da yapabilmektedir.

Alev Adam/Meşale Adam/İnsan Feneri (Human Torch): Asıl adı Johnny Storm'dur. Alevi kontrol edebilir ve uçabilir. Alevden bir süper nova yaratabilir.

Şey (The Thing): Asıl adı Ben Grimm'dir. Kozmik radyasyon sonucu vücudu kaya ile kaplanır.Muhteşem bir süper-insan kuvvetine sahiptir.

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