Sue Storm ne iş yapıyor? Fantastik 4'lüde Sue Storm ne yapıyor?
Sue Storm, Fantastik 4'lü filminde önemli karakterler arasında yer alıyor. Fantastik dörtlü filminde görünmez olma özelliğini kullanan Sue Storm, manyetik bir savunma da yapabilmektedir. İşte, Fantastik 4'lü filminde Sue Storm ne iş yapıyor sorusunun cevabı
Fantastik Dörtlü Marvel Comics tarafından yayımlanan bir hayalî karakterler topluluğudur. Yaratıcıları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. İlk Fantastik Dörtlü çizgi romanı 1961 yılının kasım ayında yayımlanmıştır. Türkiye'de ise 1 Nisan 1988 yılında Alfa yayınları tarafından orijinal 190'ıncı sayıdan itibaren Fantastik Dörtlü adıyla yayınlanmaya başlanmıştır.
Reed Richards Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir bilim insanıdır. Uzayla ilgili birçok araştırma yapan Reed Richards'ın en büyük yardımcıları karısı Susan Richards ve onun erkek kardeşi Johnny Storm ve arkadaşı Ben Grimm'dir. Uzaya gönderilecek uzay gemisi üzerinde çalışan Reed Richards ve Sue Richards, Johnny Storm ve Ben Grimm normal uçuş gününden bir gün önce gizlice uzay gemisini uçuşa hazırlayıp uçururlar. Uzay gemisi normal bir şekilde kalkar. Uzayda yol alırken birdenbire kozmik radyasyon ışınlarına maruz kalırlar. Bu ışınlar hepsinin üzerinde değişikliklere yol açar.
Hepsi kozmik radyasyon ışınlarından dolayı bayılırlar. Geminin yardımcı pilotu uzay gemisini normal bir şekilde dünyaya indirir.Kozmik ışınlar yüzünden Reed Richards'ın her yeri uzamaya başlar. Sue Richards ise görünmez kadın olur. Johnny Storm ise Alev Adam'a dönüşür. Ben Grimm ise Taş Adam'a dönüşür. Fantastik Dörtlü bir takımdır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır.
FANTASTİK DÖRTLÜ KARAKTERLERİ
Bay Fantastik (Mr. Fantastik): Asıl adı Reed Richards'dir. Özel gücü her tarafının uzayabilmesidir. Bunun dışında zeki ve baş bilim insanı olduğu için Bay Fantastik olarak anılır.
Görünmez Kadın (İnvisible Woman): Asıl adı Susan Storm'dur. Görünmez olabilmektedir. Bunun yanında manyetik bir savunma da yapabilmektedir.
Alev Adam/Meşale Adam/İnsan Feneri (Human Torch): Asıl adı Johnny Storm'dur. Alevi kontrol edebilir ve uçabilir. Alevden bir süper nova yaratabilir.
Şey (The Thing): Asıl adı Ben Grimm'dir. Kozmik radyasyon sonucu vücudu kaya ile kaplanır.Muhteşem bir süper-insan kuvvetine sahiptir.
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