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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)
16.09.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Sude'den acı haber geldi

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Sude'den acı haber geldi

Isparta'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sude Kılınç'ın cenazesinin SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildiği belirtildi.

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