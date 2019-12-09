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09.12.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Sude İsminin Anlamı Nedir? Sude Ne Demek

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Sude İsminin Anlamı Nedir? Sude Ne Demek

Sude isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ya da bu ismin ne demek olduğunu merak eden kişiler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Sude isminin anlamı nedir? İşte, Sude ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabı

Kız çocuklarına sıklıkla verilen Sude ismi birden çok anlamı taşımaktadır. Buna göre sürmeli, boyanmış veya işlenmiş anlamlarına gelir. Bunun dışında sürgün edilmek anlamı vardır. Ayrıca bir tarla gibi sürülmüş, işlenmiş bereketli anlamlarını içermektedir.

Sude İsminin Özellikleri

Sude ismini taşıyan kimseler hoş ve letafetli olur. Bu kişiler zorluklarla mücadele etmede güçlülük gösterir. Azimli, kararlı ve dayanıklı olma özelliklerine sahiptir. Bu isim sezgi gücü yüksek, akılcı ve dirayetli olmaya işaret etmektedir.

Sude İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Sude ismi Farsça kökenli bir kelimedir. Ve dolayısıyla Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak ve İran ve hem de Arap kültürlerinde kız çocuklarına bu isim verilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda Sude ismi hayli yaygınca kullanılmıştır.

 

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