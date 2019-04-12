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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sudan yorumu: Her darbe çok ciddi kan kaybıdır

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Sudan yorumu: Her darbe çok ciddi kan kaybıdır

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sudan’daki askeri darbeyle ilgili “Milli uzlaşı temelinde, barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Bu ülkeler darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan’ın muhatap olmasını istemem” dedi.

Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

DARBECİLERLE KOYUN KOYUNA

“(Sudan’daki askeri darbe) Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığından bu yana sürekli sandıkla gelen sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbeyle muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu, neler katıp neler götürebileceğini de bilen birisiyim. Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin maalesef darbecilerle nasıl koyun koyuna oturduklarını, nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Ülke ismine gerek yok, herkes biliyor. Sudan köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Şu anda çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir ile ilgili evinde midir, başka yerde midir, sağlıklı bilgi söz konusu değil. Milli uzlaşı temelinde, barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan’ın muhatap olmasını istemem. Bu tarihi ziyaretin Burkina Faso’dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. 2015 yılındaki darbe teşebbüsünü engelleyen Burkina Faso halkı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milletiyle bir dayanışma sergilemiştir. Kıta genelinde FETÖ’ye karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Cumhurbaşkanı Kabore’nin desteğine özellikle güveniyorum.” Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de Sahel bölgesinde terörle mücadele ettiklerini kaydederek, bu mücadeleye verdikleri destek ve yardımdan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. 

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