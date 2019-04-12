Sudan yorumu: Her darbe çok ciddi kan kaybıdır
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sudan’daki askeri darbeyle ilgili “Milli uzlaşı temelinde, barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Bu ülkeler darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan’ın muhatap olmasını istemem” dedi.
Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:
DARBECİLERLE KOYUN KOYUNA
“(Sudan’daki askeri darbe) Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Belediye başkanlığından bu yana sürekli sandıkla gelen sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbeyle muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu, neler katıp neler götürebileceğini de bilen birisiyim. Bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin maalesef darbecilerle nasıl koyun koyuna oturduklarını, nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Ülke ismine gerek yok, herkes biliyor. Sudan köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Şu anda çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir ile ilgili evinde midir, başka yerde midir, sağlıklı bilgi söz konusu değil. Milli uzlaşı temelinde, barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan’ın muhatap olmasını istemem. Bu tarihi ziyaretin Burkina Faso’dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret olduğunu bilhassa vurgulamak istiyorum. 2015 yılındaki darbe teşebbüsünü engelleyen Burkina Faso halkı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milletiyle bir dayanışma sergilemiştir. Kıta genelinde FETÖ’ye karşı verdiğimiz mücadelede değerli dostum Cumhurbaşkanı Kabore’nin desteğine özellikle güveniyorum.” Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de Sahel bölgesinde terörle mücadele ettiklerini kaydederek, bu mücadeleye verdikleri destek ve yardımdan dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.
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